これまであまり聞かなかったシュウマイの専門店。この10年あまりで40倍近くに増えているのだそうです。【写真で見る】シウマイの変わり種メニュー「調理が効率的」が理由？ シュウマイ専門店が増加中豚肉に椎茸やホタテを加えたジューシーなシュウマイに、チーズやバジルが練りこまれたイタリアンシュウマイまで登場。これまであまり聞かなかったシュウマイの専門店は、この10年あまりで40倍近くに増え、156店舗あるというこ