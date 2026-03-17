「社会保障国民会議」の有識者会議メンバーが発表されました。城内経済財政政策担当相は17日、消費税減税と給付付き税額控除について議論を行う「社会保障国民会議」の下に設置される有識者会議のメンバー12人を発表しました。有識者会議は学界や経済界などから構成され、座長には、慶応大学元学長である清家篤氏が就任予定です。このほか、経済財政諮問会議の民間議員を務める第一生命経済研究所の永濱利廣氏や東京大学の伊藤元重