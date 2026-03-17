ステルラは3月6日・7日の2日間、WITH HARAJUKUにて「第6回 WEHealth2026」を開催しました。2日間で延べ2,300人が参加し、出展ブースやトークセッションを通じて、それぞれが自分らしい選択肢と出会う時間となりました。＜関連プレスリリース＞2/6リリース：カラダもココロもキャリアも、自分らしく楽しむフェス「第6回 WEHealth2026」原宿で3月開催決定【国際女性デー】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000048815.htm