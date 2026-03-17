ダイコク電機のグループ会社であるDAXELは3月10日、設立20周年を記念した「DAXEL 20周年プロジェクト」を本格始動しました。■パチスロの枠を超えたブランド展開へ3月10日、DAXELの“新しい顔”が始動同プロジェクトの象徴として、特定の機種に属さない「DAXEL公式新規キャラクター」が同日デビュー。あわせて、公式ホームページ内に「20周年特設ページ」を公開し、20周年特別PVや新規キャラクター紹介などのコンテンツ展開を開始