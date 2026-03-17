中国女子代表は現地３月17日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。一度は同点に追いつくも、あと一歩及ばず１−２で敗れた。中国女子のMFワン・アイファンは、自身初出場となった大会で豪州戦を含め３試合に先発フル出場。試合後のフラッシュインタビューで20歳のMFは、「チーム全体の結束力を感じた大会だった」と振り返り、「初めての出場でこれだけ長い時間先