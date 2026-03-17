夫婦が共同で築いた財産を分かち合う財産分与。財産の分け方・譲り方によって、課せられる税金が変わる場合がある。裁判資料と専門家への取材に基づき、ある夫婦の事例を再現ドラマで紹介した。妻は専業主婦、夫は部下からの信頼も厚い銀行員の、都会で暮らす40代の夫婦。夫は職場の部下の女性に心を奪われ、許されないこととはわかっていながらも関係を深め自宅に帰る時間はどんどん遅くなっていった。妻もこの事態に気づいており