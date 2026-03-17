中国メディアの荔枝新聞によると、15日に開催された重慶万州環湖マラソンの男子フルマラソンで、トップでゴールテープを切ろうとしていた選手が審判員に阻まれ、強制的にコース外に出されるハプニングがあった。審判員がこの選手をハーフマラソンの出場者と間違えたことによるもの。間違いに気づいた審判員は、この選手を元のコースに戻してゴールさせた。優勝した選手はレース後のインタビューで、「優勝できてとてもうれし