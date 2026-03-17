2隻目の国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティ）」は、3月17日に救命ボートのフック離脱試験をおこない、3月20日の正式なドック離れに向けて準備を進めています。救命ボートのフック離脱試験は主に救命ボートがクルーズ船からの放出に成功できるかどうかを検証し、救命ボートの巡航を通じて救命ボートの性能が基準を満たしているかどうかを検証するものです。大型クルーズ船は一年中海上を航行する船舶として