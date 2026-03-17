◇オープン戦西武0―0楽天（2026年3月17日ベルーナドーム）楽天の前田健太投手（37）がオープン戦3度目の先発で、今季最長の6回を投げて1安打無失点。「最高でした。12球団のホーム球場で久しぶりに投げることができて、気分も高まりましたし、力もしっかり入れて投げることができた」と笑った。メジャー時代の経験が生きた。気温12度。まだ寒さの残る敵地でもお構いなしの半袖姿で腕を振った。初回2死で日本球界復帰後