元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が17日に公式YouTubeチャンネルを更新。「絶対に始めた方がいい仕事」を勧められ、困惑する場面があった。「沖縄の霊媒師」であるユタに人生を鑑定してもらう企画。そこで宮迫の番になると「絶対に始めた方がいい仕事」として「パチンコ・パチスロ系の配信」という助言が。「喜んだり、悲しんだり、そういうのをやった方が面白い」という占いが出た。これを受けて宮迫は「まさかすぎて