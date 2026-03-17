物価高が続く中、飲食店では値上げは極力控えるための新たな取り組みが広がっています。新たな取り組みで店側と利用者、双方がお得に感じられる様々な工夫がありました。■物価高の中“ライスおかわり無料”を復活させた店群馬県高崎市にあるステーキ・ハンバーグの専門店。肉汁とチーズあふれるこのハンバーグと相性抜群なのが…「ライスお持ちしました〜」ほっかほかの白いご飯です。創業当時から多くの人のお腹を満たしてきまし