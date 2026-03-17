19日に予定される日米首脳会談で、ホルムズ海峡へ艦船の派遣を求められた場合の対応をめぐり、高市総理は17日の国会で「法的に可能な範囲で何ができるか精力的に検討している」と話しました。【写真を見る】艦船派遣に自民党内から異論高市総理「精力的に検討」も艦船派遣に自民党内から異論日米首脳会談でトランプ大統領から艦船の派遣を求められたら…。17日も国会で質問が相次ぎました。公明党西田実仁 幹事長「今回訪