中東情勢の緊迫化で、ガソリン価格の高騰が続いています。【写真で見る】石油製品はどうできる？その影響は、物流や農業、漁業にまで広がり、私たちの暮らし全体を直撃しています。影響はどこまで広がるのでしょうか。スーツやシャンプー、鎮痛剤も「石油製品」井上貴博キャスター：中東情勢をきっかけにしたガソリン価格など、この先どうなるのかと心配する人も多いと思います。国内の主な石油の使用量は3つで、最も多いのはガソ