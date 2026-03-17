【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比05銭円高ドル安の1ドル＝158円93銭〜159円03銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1511〜21ドル、183円04〜14銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の開催を控え、様子見ムードが強かった。