「オープン戦、日本ハム５−５ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督が試合後、ＷＢＣ日本代表からこの日、チームに合流した伊藤大海投手について「もう５０００％開幕投手です。そんな弱いピッチャーじゃないです。弱い人間じゃない」と改めて明言した。伊藤は準々決勝のベネズエラ戦で決勝３ランを浴び敗戦投手に。メンタル面を含めて状態が懸念されていたが、この日は「野球がしたい。野球の悔しさ