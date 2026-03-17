Photo: 田中宏和 この記事は2024年11月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。SwitchBotユーザーなら、ぜひとも手に入れておきたい！クレカサイズの薄型トラッキングカード「SwitchBot スマートトラッカーカード」は、財布などの貴重品を追跡可能にしてくれるだけじゃなく、帰宅を察知してエアコ