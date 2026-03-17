大人コーデを品よく見せたいとき、やっぱり頼れるのはネイビー。黒ほど重くならず、それでいて洗練された印象や落ち着きを醸してくれるカラーです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、春の初めに着たい「ネイビートップス」をご紹介。派手すぎないなのにおしゃれ見えが期待できるアイテムで、春コーデをアップデートしてみて。 配色デザインがおしゃれなニットジャケット 【ZA