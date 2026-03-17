決勝のゲスト出演者野球の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米国―ベネズエラの決勝が行われる。独占生配信するNetflixからは日本時間17日の夜8時、中継のゲスト出演者が発表された。大会最後の一戦に豪華メンバーが集う。解説は高橋由伸氏、黒田博樹氏が務め、ゲストには上原浩治氏、スペシャルサポーターを務める嵐の二宮和也、アンバサダーの俳優・渡辺謙が並び、さらに前回大会、リ