実業家・進撃のノアが、スポーティーなコーデを見せた。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「最近ずっとａｄｉｄａｓ」とつづる。おなじみの三本線が入ったアディダスのパーカーをオシャレに着崩してみせた。キュートな印象の進撃のノアだが、サングラスに赤リップで、クールに印象激変。フォロワーは「かっこ可愛いです！！めちゃ魅力的すぎます」「うわぁ、かわいすぎ！キレイすぎ」「ほんとに、憧れます」「サング