「謎解きの仕掛人」として人気のクリエイターのムキムキ姿にファンはメロメロだ。クリエイターの松丸亮吾は１７日にインスタグラムを更新し、「コツコツ続けている＃筋トレの成果が出てきてる気がする」とつづり、鏡の前で綺麗に割れた腹筋を見せるショットを披露した。この投稿にはファンから「おおすごい成果かなり出てる！ムキムキ松丸くんかっこいいです」「継続は力なりだねかっこよすぎる！！」「松丸くんの