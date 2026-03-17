俳優の松本怜生が１７日までにＳＮＳを更新。ＷＢＣ観戦の様子を公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「いつも画面越しで応援していたＷＢＣをこの歳になってはじめて観に行くことができました！いつもＸでドジャースのオタクをしていますが日韓戦では大谷サマの生ホームランを観れて…はぁ…感無量」と感動をあらわにし、続けて「そして、なんと！まさかのドジャースがワールドシリーズで優勝した時のチャンピ