プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成（38）が、6歳長女との“顔出し”親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】織田信成と6歳長女の“顔出し”2ショット織田は2010年4月、中学校の同級生だった茉由と結婚。15歳の長男、13歳の次男、9歳の三男、6歳の長女と4人の子どもを育てている。Instagramでは、家族旅行で和歌山県を訪れる様子や、結婚記念日に妻の茉由とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する姿