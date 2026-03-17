2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国代表は17年ぶりに準々決勝へ進出したものの、強豪ドミニカ共和国代表に0―10、7回コールドという屈辱的な敗北を喫した。韓国国内では失望や怒りの声が広がる一方、冷静に現状を分析し、再建の道を探ろうとする議論も出始めている。その中で語られているのが「韓国でも第2の大谷翔平を育てるべき」という主張だ。 メジャーリー