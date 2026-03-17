指定難病「ALS（筋萎縮性側索硬化症）」を患っていることを公表している声優・津久井教生（64）が、右手の中指の先が完全に動かなくなったことを報告し、反響が寄せられている。【映像】闘病中の津久井教生（複数カット）2019年9月、足がもつれ転倒したことをきっかけに病院で検査を受け、「ALS」と診断された津久井。口にくわえた割りばしで文字を打ち込み、右手に持ったマウスを使い、自身の病状を発信してきた。しかし2022