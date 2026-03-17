バイエルン・ミュンヘンが、ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンの獲得に興味を持っているようだ。ニューカッスル・ユナイテッドでプロキャリアをスタートさせたアンダーソンは、2024年夏にノッティンガムへ完全移籍。卓越したボールコントロールと、高水準のキック精度を武器に今季はここまで公式戦39試合に出場し、2ゴール3アシストを記録している。イングランド代表の常連にもなっ