マイケル・キャリックが暫定監督となって以降、安定感を見せているマンチェスター・ユナイテッド。9戦で7勝を挙げており、現在リーグ3位と来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に近づいている。しかしキャリックはあくまで暫定監督であり、クラブは来季、新たな常任監督を迎える意向であるとされる。キャリック自身もその候補の一人ではあるようだが、他に候補者が何人かいる模様。現マルセイユのロベルト・デ・ゼルビは有力な候