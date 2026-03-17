中国東方航空は、上海/浦東〜タシュケント線を3月30日に開設する。月・火・木・土曜の週4往復を運航する。機材はエアバスA330-200型機を使用する。所要時間は上海/浦東発が7時間55分、タシケント発が6時間半。上海とタシュケントを結ぶ、唯一の直行便となる。中国本土からタシュケントへは、ウズベキスタン航空が北京や深センなど、中国南方航空やカノット・シャルク航空が広州から乗り入れている。中国とウズベキスタンは相互にビ