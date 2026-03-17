◆オープン戦ソフトバンク５―１中日（１７日・みずほペイペイドーム）右足を負傷して途中交代した中日・上林誠知外野手は１８日に名古屋に帰り、病院を受診することが決まった。井上監督は「明日（１８日）帰って、（病院で）しっかり診断した方がいい。長引くのか、軽症なのか、明日になってみないと分からない。最悪のケースも考えておかないといけない」と説明した。上林は、初回の第１打席で二ゴロを放ち、一塁に向かっ