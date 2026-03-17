◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）開幕まで残り１０日となり野手の競争が激化している。２月のキャンプ２軍だった育成選手の平山功太外野手が２軍から参加する形で２試合連続「１番・中堅」でスタメン出場し、２試合連続本塁打を放った。左手骨折のリチャードに代わり１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から１軍に合流した増田陸内野手は、１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）に「５番・一塁」で出場