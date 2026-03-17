お笑いコンビの銀シャリが１７日、都内で「銀シャリ単独ライブ２０２６『ベシャリの帝王萬才銀次郎』」ＰＲ取材会を行った。昨年は結成２０周年イヤーでロサンゼルス公演も成功させた。しゃべくり漫才の代表格となっているが、橋本直は「自分だとの戦いになってきている感じ。誰かと比べてたのがたぶん賞レースと思うけど、自分が満足できるかどうかをやらないといけない」と現在の立ち位置について分析した。コンビ仲の良