お笑いコンビの銀シャリが１７日、都内で「銀シャリ単独ライブ２０２６『ベシャリの帝王萬才銀次郎』」ＰＲ取材会を行った。５月２日、北海道・共済ホール公演を皮切りに全国１１都市１３公演で計１万３０００人を動員する予定。昨年の２０周年イヤーでは、ロサンゼルス公演なども成功させるなど活躍を続けているが、橋本直は「面白い感じになるんじゃないかと思っています」と自信。鰻（うなぎ）和弘も「絶対に昨年よりも良