◇オープン戦西武0ー0楽天（2026年3月17日ベルーナD）西武の高橋光成投手（29）がオープン戦の楽天戦に先発出場。得点圏に走者を背負いながらも4回2安打無失点の粘投を見せ「いろいろな状況で投げられた。満塁にもなった。ああいう試合が増えてくると思うので、その中で冷静に対処できたのは良かったです」と手応えを口にした。4回には2者連続四球などで満塁のピンチを迎えたが、今季3本の本塁打を放っているマッカスカ