人気コスプレイヤー・えなこが１７日までにＳＮＳを更新。１６日に最終回を迎えたフジテレビ系バラエティー「呼び出し先生タナカ」のオフショットをアップした。自身のインスタグラムに「フジテレビ『呼び出し先生タナカ』おば科の生徒として４年間お世話になりました！」と書き出すと、続けて「東京湾岸がーるずの一員としても歌を出したりお台場冒険王に出たり、学校にお邪魔したり…本当に学生生活を送ったような思い出がた