バーンリーに所属する元イングランド代表DFカイル・ウォーカーが、古巣復帰への夢を語った。17日、イギリス『スカイスポーツ』が同選手の言葉を伝えている。現在35歳のカイルウォーカーは、昨夏にマンチェスター・シティからバーンリーに加入。チームは降格圏に沈んでいるものの、ここまでリーグ戦28試合に出場し、豊富な経験を武器に後方から後方からチームを支えている。先日、イングランド代表からの引退を発表したカイル