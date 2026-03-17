新日本プロレス１７日福島大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」準々決勝で、海野翔太（２８）がザック・セイバーＪｒ．（３８）を撃破し準決勝（２０日、長岡）に進出した。２０２５年１月４日東京ドーム大会のメインイベントでも戦うなど互いに手の内を知り尽くす両雄の激突は、一進一退の展開が続いた。強烈なランニングニーアタックからＳｅｃｏｎｄＣｈａｐｔｅｒ（変型フィッシャーマンズバスター）を狙った