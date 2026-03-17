新日本プロレス１７日福島大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」準々決勝で、後藤洋央紀（４６）が「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」カラム・ニューマン（２３）に無念の敗戦を喫した。歴代最多３度の優勝を誇る後藤は、ベテランの底力を見せつけるかのような猛攻。ヘッドバットを連発すると、ミドルキックを叩き込み、ＧＴＷをさく裂させた。ところがＧＴＲを切り返されると、変型のネックブリーカーで反撃を