韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「피부결（ピブキョル）」の意味は？「피부결（ピブキョル）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、美容に関わる言葉です。「피부결（ピブキョル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「肌