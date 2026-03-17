中東情勢を受けて原油の安定調達に懸念が生じるなか、政府は19日の日米首脳会談で、アメリカ側にアラスカ産の原油の調達を要請する方向で調整に入りました。日本は原油の9割以上を中東からの輸入に頼っていますが、イラン情勢を受けてホルムズ海峡が事実上封鎖され、安定した原油の調達が難しくなっています。関係者によりますと、政府は19日に予定されている高市総理とトランプ大統領の日米首脳会談で、アメリカ側に対しアラスカ