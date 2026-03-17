日本証券業協会と全国銀行協会は商品券などの株主優待品を活用し、子供や若者の貧困対策に力を注ぐ団体に寄付する取り組みを始める。両協会が４月、証券会社や銀行から優待品の換金相当額などの寄付を受け付ける一般社団法人を設立する。株主優待は、企業が株主還元の一環で商品や金券などを贈る仕組みだ。証券・銀行は取引先との関係維持などのため株式を保有しているため、贈られた商品券などを換金した上で新法人に寄付する