全国のスーパーなどで販売されているタマゴの1パックあたりの平均価格が過去最高値を更新しました。農林水産省によりますと、今月9日から11日までの全国のスーパーなどで販売されたタマゴの平均価格は、10個入りの1パックあたり309円となりました。2003年の調査開始以降、過去最高値で、平年に比べ22パーセント高くなっています。農水省は、去年1月に流行した鳥インフルエンザの影響で供給量が減っている中、今シーズンも鳥インフ