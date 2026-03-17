日常生活の中で何気なく使っている言葉の「響き」に意識を向けて、頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、人々が集まる機会を表す言葉からプールの種目まで、幅広いジャンルから言葉をそろえました。空欄を埋める2文字を当ててみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。か□□せせ□□ぎ□□ばれヒント：水泳の種目の一つで、仰向けの状態で腕を回して泳ぐ方法を何と