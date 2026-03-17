新学期やクラス替えの季節は、子どもの人間関係が大きく変わる時期。「最近、わが子の様子がどこかおかしい」「もしかして学校で何か起きているのでは……」と、不安を感じる親もいるかもしれません。もしわが子がいじめられていると知ったとき、親はどう行動すればよいのでしょうか。児童精神科医・佐々木正美さんは「相手を罰するのではなく、むしろ“いじめっ子”に愛情を注ぐことが解決への近道」と、ハッとさせられる視点を提