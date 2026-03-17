中国政府による対ロシアビザ免除政策の実施から半年が経過し、ショッピング、中医学・中医薬体験、商談などが中国に入国するロシア人旅客の主な目的となっています。国境を跨ぐ往来は、ますます日常的になり多様化しています。黒竜江省国境検問所の統計によると、ビザ免除措置の実施以降3月16日時点で、省内の各検問所を通じて入国したロシア人旅客数は前年同期比61．2%増の延べ23万2000人に達したとのことです。ロシア人観光客は