タレントで実業家の紗栄子さんは3月17日、自身のInstagramを更新。ビーチでのトレーニング姿を公開しました。【写真】紗栄子、ビーチでストレッチ&トレーニング「この動画何回も見れる」紗栄子さんは「撮影前にビーチで波の音を聴きながらストレッチとトレーニング」とつづり、1本の動画を投稿。海を望むウッドデッキにヨガマットを敷き、ストレッチや筋トレに取り組む様子が映されています。トレーニングウエアにしているオレ