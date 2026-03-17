現地３月17日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップ準決勝で、前回王者の中国女子代表はオーストラリア女子代表と対戦した。17分に先制点を奪われるも、26分にジャン・リンヤンがPKを沈めて同点に追いつく。タイスコアのまま迎えた後半、58分に一瞬の隙を突かれて追加点を献上。その後は反撃に出るも、このまま試合終了。１−２で敗れた。中国はベスト４に進出しているため、来年の女子ワールドカップの出場権を