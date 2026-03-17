シンガー・ソングライターの松山千春（70）が15日放送のNACK5『松山千春ON THE RADIO』（毎週日曜後9：00）に出演。同日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラに敗れた侍JAPANについて、悔しさをぶつけた。【写真】準々決勝のベネズエラ戦で敗れた侍ジャパン同試合は、日本が序盤で5-2とリードするも、中盤以降で逆転を許し敗戦。松山は、「正直言って、パワーとスピードがやっぱり違ったなあ