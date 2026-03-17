「西大寺会陽」で、投下された宝木を奪い合う男たち＝15日夜、岡山市東区の西大寺観音院岡山市東区の西大寺観音院で2月に開かれた「裸祭り」で参加者3人が意識不明の重体となり、うち1人が死亡した事故で、岡山県警は17日、意識不明だった男性（58）が同日死亡したと明らかにした。死者は2人となった。県警によると、亡くなったのは自営業公文敬也さん＝倉敷市福島。死因は多臓器不全だった。意識不明になった参加者3人のうち