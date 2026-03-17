お笑い芸人のあばれる君（39）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。“山岳界のイチロー”と呼ばれていた過去を明かした。部活SPの企画で、山岳部として高校総体に出場した実績を持つあばれる君は「歩いたあと、みんなでテント立てて泊まるんですけど、交流会がありまして」と切り出した。交流会では出し物を披露する場もあったといい、「笑いをとると人気者になれるんですよ。め