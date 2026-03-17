「オープン戦、巨人３−２ヤクルト」（１７日、東京ドーム）巨人・戸郷が先発し、５回５安打２失点で降板した。試合後、阿部監督は戸郷の投球について「実績のあるピッチャーだから。いいところもあったんですけど、物足りないな、というね。率直な感想はあります」と話し、合格点は与えなかった。オープン戦２度目の登板に臨んだ戸郷は初回、１死走者なしでサンタナに初球の浮いた１４６キロを左中間スタンドに運ばれ先制点