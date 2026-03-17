女優の桜井日奈子のまさかの腹筋ショットが反響を呼んでいる。１７日にインスタグラムを更新し、「映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」場面写真とオフショットどんなに動いてもズレないサングラス、どんなに足を上げても裂けないパンツ、安定感抜群なサラシ、衣装部さんと持ち道具さんのプロフェッショナルも見どころです！」とつづり、撮影中のショットをアップ。真っ赤なトップスと黒のショートパンツを合わせ、鍛えられた腹